Стало известно о призыве НАТО к странам-участницам принять Украину в альянс

Делегат от Украины Чернов заявил о призыве НАТО гарантировать Украине членство в альянсе

Глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернов заявил, что альянс призвал страны-участницы предоставить стране членство в альянсе во время саммита в Вильнюсе. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чернов назвал это победой украинской дипломатии и заявил, что уже выразил благодарность польскому делегату Михалу Щербе.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО в Литве планируется создать совет Украина — НАТО, который «будет служить пропуском к будущему членству». После этого у Киева появится право созывать заседания совета и просить помощи стран альянса по разным вопросам.

Обсуждение членства Украины в НАТО запланировано на следующей неделе в Осло в ходе неформальной встречи глав МИД стран-членов блока.