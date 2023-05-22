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20:09, 22 мая 2023Экономика

Путин поручил кабмину установить допиндикаторы цены на нефть в течение месяца

Путин поручил кабмину к 30 июня установить допиндикаторы цены на нефть при налогообложении

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

К 30 июня 2023 года правительство должно уточнить существующие индикаторы цены на российскую нефть и установить дополнительные ценовые индексы. Такое поручение кабмину дал президент страны Владимир Путин, указано на сайте Кремля.

Бенчмарки используются при определении стоимости топлива для расчета налогов для нефтегазовых компаний. Корректировка индикаторов необходима в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, говорится в поручении.

Согласно новым внесенным в Налоговый кодекс поправкам, с 1 апреля при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть скидка на российский сорт Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае дисконт снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25. Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной.

Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета. На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета за четыре месяца 2023 года составил 3,424 триллиона рублей при годовом плане 2,925 триллиона.

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Мария Грушко
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