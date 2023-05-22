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17:32, 22 мая 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава области.

Он добавил, что последствия на земле на данный момент уточняют оперативные службы.

Утром 22 мая Белгородская область находилась под обстрелом в течение нескольких часов. В селе Антоновка в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) часть ракеты упала в огород частного дома, под минометным обстрелом оказалось село Козинка, где от удара снаряда загорелся частный дом. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, в селе Гора-Подол из-за атаки загорелся склад.

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В этот же день российско-украинскую границу пересекла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Вячеслав Гладков уточнил, что украинскую ДРГ заметили на территории Грайворонского округа.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

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Никита Абрамов
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