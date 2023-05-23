Mash: жители Белгорода сообщили о взрыве в городе, на место едут оперативные службы

Жители Белгорода сообщают о взрыве в городе, передает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, на легковой автомобиль недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданской улице сбросили СВУ с дрона. Оперативные службы едут на место, о причинах и пострадавших пока не сообщалось.

Официальных комментариев властей пока нет.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.