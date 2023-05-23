Российского вратаря второй раз подряд признали лучшим игроком матча плей-офф НХЛ

Бобровского второй раз подряд признали лучшим игроком матча серии 1/2 финала плей-офф НХЛ

Российского голкипера «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского второй раз подряд признали лучшим игроком матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Флорида» победила в третьей встрече со счетом 1:0. Таким образом, команда упрочила свое лидерство в серии до четырех побед (3-0). Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, впервые в карьере оформив шатаут в матче плей-офф НХЛ.

Второй звездой признали автора победного гола «Флориды» Сэма Райнхарта. В тройку лучших игроков попал также нападающий Сэм Беннетт, совершивший голевую передачу.

Бобровского также назвали лучшим игроком второго матча против «Каролины». Голкипер пропустил одну шайбу и совершил 38 сейвов.

Бобровский играет за «Флориду» с 2019-го года. 34-летний голкипер также известен по выступлениям за сборную России, с которой в 2014-м году выиграл чемпионат мира.