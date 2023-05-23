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10:55, 23 мая 2023Россия

24-летняя россиянка познакомилась с мужчиной, угнала его авто и устроила ДТП

В Башкирии пьяная девушка познакомилась с мужчиной, угнала его авто и устроила ДТП

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В Кумертау пьяная 24-летняя девушка познакомилась с мужчиной, угнала его машину и устроила ДТП. Об этом сообщается в группе пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, россиянка не имела водительских прав и навыков вождения авто. В ходе угона она совершила ДТП с двумя автомобилями.

В Госавтоинспекции Башкирии разъяснили, что от действии девушки никто не пострадал. Виновницу ДТП задержали, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

В апреле сообщалось, что в Тюменской области нетрезвая женщина ударила мужа молотком по голове, поскольку тому стали часто звонить с незнакомых номеров. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь.

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Анна Щербакова
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