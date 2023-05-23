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17:03, 23 мая 2023Силовые структуры

Журналиста Илью Красильщика заочно осудят за фейки о Вооруженных силах России

Журналиста Илью Красильщика заочно осудят в Москве за фейки о Вооруженных силах России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный суд Москвы рассмотрит дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) России в отношении журналиста и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Ильи Красильщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

По данным надзорного ведомства, 3 апреля 2022 года Красильщик разместил на своей странице в соцсети публикацию с недостоверной информацией о действиях российских военных в украинском городе Буча. Позже он дал интервью, в котором вновь дал оценку действиям ВС России и повторил недостоверные сведения.

В марте 2023 года журналист был заочно арестован. Также его объявили в розыск.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта 2022 года. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Владимир Шарапов
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