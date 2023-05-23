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20:53, 23 мая 2023Наука и техника

Фотографии еды утолили аппетит при просмотре более 30 раз

Appetite: просмотренные фотографии конфет более 30 раз утолили аппетит

Фото: Unsplash

Ученые из Орхусского университета обнаружили, что просмотр фотографий еды более 30 раз может утолить аппетит. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В ходе экспериментов специалисты показывали 1000 участникам фотографию с конфетами M&M’s только одного цвета — оранжевого, но одинакового шоколадного вкуса. Некоторым испытуемым показали картинку три раза, другим — 30 раз. Группа, которая увидела больше всего фотографий драже, чувствовала себя наиболее насыщенной.

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Затем подопытных попросили ответить, сколько драже от одного до десяти они хотели бы съесть. Группа, которая просмотрела 30 изображений, выбрала меньшее количество, чем другие участники.

После чего эксперимент был повторен, но с конфетами других цветов. Результаты остались неизменными. Следующим опытом была замена M&M’s на Skittles, которые уже отличаются по вкусу в зависимости от цвета. Выводы остались практически теми же. Это говорит о том, что для того, чтобы повлиять на чувство сытости, должны измениться не только цвет и вкус, но и другие параметры, считают исследователи.

Этот эффект объясняется довольно просто: то, как человек думает о еде, оказывает большое влияние на аппетит. Например, если представить, как надкусываешь сочное яблоко, то в мозгу активируются те же области мозга, что и при настоящем откусывании яблока.

Результаты исследования согласовываются с предыдущими, однако в этот раз было изучено точное количество необходимых повторений и вариаций для получения чувства сытости.

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Елена Апазиди
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