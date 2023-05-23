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15:45, 23 мая 2023Силовые структуры

Российский подросток рассказал о спасении одноклассницы от школьника с ножом

Выпускник из Волгоградской области рассказал о спасении школьницы от сверстника с ножом

Кадр: Telegram-канал Shot

В Волгоградской области выпускник, спасший школьницу во время нападения на нее 17-летнего одноклассника с ножом, рассказал, как ему удалось предотвратить трагедию. Его цитирует Telegram-канал SHOT.

Российский подросток сообщил, что заподозрил неладное, когда увидел, что его малообщительный сверстник обнимает девушку во время линейки. После этого он развернулся в их сторону и увидел лезвие ножа.

«Сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — поделился выпускник.

Известно, что он увлекается спортом и мечтает поступить в академию ФСБ.

Ранее стало известно, что в поселке Илов Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на школьницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.

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Елизавета Новикова
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