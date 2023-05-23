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19:02, 23 мая 2023Спорт

Названы портящие здоровье ошибки новичков при занятиях спортом

Life.ru назвал неправильную технику выполнения упражнений ошибкой новичков в спорте

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Life.ru назвали ошибки занимающихся спортом новичков, которые портят здоровье. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, в первую очередь новичкам мешает неправильная техника выполнения упражнений. Это может привести к травмам и болезням опорно-двигательной системы. Следующей ошибкой стало недостаточное количество отдыха, при котором организм не успевает восстановиться.

Далее в списке значится избыточная физическая нагрузка, которая может привести к травмам и переутомлению. Исправить эту ошибку можно, разработав программу занятий и увеличивая нагрузку постепенно. Последней ошибкой является несбалансированное питание.

В марте фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл ошибки при выполнении упражнений на пресс. Эксперт заявил, что самая частая ошибка — это выгибание поясницы вперед.

Анастасия Борисова
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