Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:04, 24 мая 2023Силовые структуры

Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку

В Якутске арестовали 42-летнего онлайн-педофила после видеозвонка ребенку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Якутске арестовали 42-летнего местного жителя, который по видеосвязи с восьмилетним ребенком совершил действия сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. По данным следствия, 5 мая мужчина из помещения поста охраны торговых центов позвонил ребенку по видеосвязи с совершил противоправные действия. О произошедшем стало известно родственникам потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали педофила за изнасилование пятилетней девочки во время стрима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии
Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения
Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.