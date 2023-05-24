Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку

В Якутске арестовали 42-летнего онлайн-педофила после видеозвонка ребенку

В Якутске арестовали 42-летнего местного жителя, который по видеосвязи с восьмилетним ребенком совершил действия сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. По данным следствия, 5 мая мужчина из помещения поста охраны торговых центов позвонил ребенку по видеосвязи с совершил противоправные действия. О произошедшем стало известно родственникам потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали педофила за изнасилование пятилетней девочки во время стрима.