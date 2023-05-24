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15:53, 24 мая 2023Спорт

«Барселона» объявила об уходе вице-капитана команды

«Барселона» объявила об уходе вице-капитана Жорди Альбы по окончании сезона

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Вице-капитан «Барселоны» Жорди Альба покинет команду по окончании сезона. Об уходе игрока каталонский клуб объявил на сайте.

Отмечается, что клуб и 34-летний игрок достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который должен был истечь в конце сезона-2023/2024. «"Барселона" хотела бы публично выразить благодарность Альбе за его профессионализм и самоотверженность, а также за всегда позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи клуба и пожелать ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении команды.

Альба — шестикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка страны. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Он выступал за каталонцев с 2012 года.

Ранее стало известно, что по окончании сезона «Барселону» покинет капитан Серхио Бускетс. В клубе подчеркнули, что это решение полузащитник принял самостоятельно.

Дарья Коршунова
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