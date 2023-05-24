Пауэрлифтер Кокляев рассказал о бесполезности ежедневных тренировок

Чемпион России по тяжелой атлетике Кокляев заявил, что тренироваться ежедневно бесполезно

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о бесполезности ежедневных тренировок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен объяснил, что такой график занятий будет способствовать перетренированности организма. «Во-первых, мышцы не успевают отдыхать и восстанавливаться. Во-вторых, это может привести к быстрому эмоциональному выгоранию, после которого вы вообще не захотите заниматься», — отметил он.

Кокляев рассказал, что добиться оптимального результата можно при волнообразной цикличности тренировок: день тяжелый, день легкий, отдых. «Без отдыха со временем организм адаптируется к нагрузкам и перестает на них реагировать, результаты будут стоять на месте», — подчеркнул он, добавив, что во всем нужен баланс и разумный подход.

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