Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 24 мая 2023Россия

Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на дом в регионе

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, упавшая с дрона взрывчатка не сдетонировала. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте инцидента работают взрывотехники и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 24 мая регион атаковало большое число беспилотников. Большая часть из них была уничтожена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате действий противника были повреждены частные дома, административные здания и легковые машины в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
В граничащем с Украиной российском регионе загорелся газопровод
Российский лесопромышленный холдинг продал бизнес в Европе за один евро
Пушилин описал ситуацию на флангах у Артемовска
Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области
Стало известно о состоянии пострадавших из-за атаки украинской ДРГ россиян
Силовики задержали двух женщин за поддержку «Легиона "Свобода России"»
В России испытали пистолет-пулемет для ВКС
Свыше 550 человек вывезли из округа в Белгородской области из-за атаки ДРГ
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.