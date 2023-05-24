Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на дом в регионе

Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, упавшая с дрона взрывчатка не сдетонировала. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте инцидента работают взрывотехники и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 24 мая регион атаковало большое число беспилотников. Большая часть из них была уничтожена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате действий противника были повреждены частные дома, административные здания и легковые машины в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах.