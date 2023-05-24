SHOT: блогерша Инстасамка погасила долги перед налоговой и ее счета были разблокированы

Российская блогерша и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) погасила долги перед налоговой. Об этом в среду, 24 мая, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По информации издания, Зотеева погасила все долги и ее счета были разблокированы. Отмечается, что долг блогерши составлял 689 тысяч рублей.

О том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила все операции по счетам Инстасамки, стало известно в начале мая. Вскоре после этого блогерша улетела в Дубай.

Уточнялось, что мера ФНС в отношении Зотеевой связана с включением рэп-исполнительницы в черный список блогеров, которых МВД проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывание денег. По информации СМИ, в перечень, помимо Инстасамки, также попали Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, Дина Саева, телеведущая Регина Тодоренко, хип-хоп-исполнитель Егор Крид и ряд других инфлюенсеров с многомиллионной аудиторией. Проверки было решено провести после того, как популярных блогерш Елену Блиновскую, Валерию Чекалину (Лерчек) и Александру Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов.