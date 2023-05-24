В МИД России опровергли вмешательство во внутренние дела Молдавии

Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии

Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Молдавии. Об этом на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию», — заявила она.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранительные органы республики арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. К такой мере они прибегнут в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС), отметила она.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.