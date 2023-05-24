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19:21, 24 мая 2023Наука и техника

Определены характеристики открытого в 1835 году рассеянного звездного скопления

Оценены характеристики рассеянного звездного скопления в созвездии Циркон

Фото: Sethi et al, 2023

Астрономы из Индийского института научного образования и исследований в Берхампуре оценили характеристики рассеянного звездного скопления NGC 5288 в созвездии Циркон. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Использовав данные спутника ЕКА Gaia и 2MASS (обзор всего неба на длине волны два микрона), авторы изучили скопление NGC 5288. Такие открытые рассеянные скопления (Open clusters, OCs) формируются из одного и того же гигантского молекулярного облака, а внутри состоят из группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом.

Было известно, что NGC 5288 располагается на расстоянии около семи тысяч световых лет от Земли в созвездии Циркон, а открыто оно было в 1835 году. Несмотря на то что звездный кластер известен уже почти два столетия, он все еще мало исследован.

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Специалисты идентифицировали 304 светила скопления с вероятностью принадлежности более 50 процентов. Возраст NGC 5288 составляет около 510 миллионов лет, а располагается оно примерно в девять тысяч световых лет от Земли (что дальше, чем ранее считалось).

Что касается размера: радиус ядра и скопления составляют приблизительно 1,36 и 5,5 угловых минуты соответственно. Также удалось выявить, что кластер рождается вблизи галактического диска и движется по круговой орбите.

В декабре 2022 года сотрудники Научно-исследовательского института наблюдательных наук Арьябхатты (ARIES) и Лаборатории физических исследований в Индии заявили об обнаружении десятков переменных звезд в рассеянном скоплении NGC 381.

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Елена Апазиди
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