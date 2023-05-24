В США назвали усложняющие передачу F-16 Украине проблемы

Newsweek: Украине следует решить три важных вопроса до начала поставок истребителей F-16

Украине следует решить три важных вопроса, прежде чем Запад приступит к поставкам истребителей F-16. О проблемах, усложняющих передачу F-16 Киеву, написала обозреватель Элли Кук в своей статье для Newsweek.

По ее словам, необходимо определить, сколько времени потребуется для обучения украинского персонала, который будет задействован в работе с F-16, решить вопрос создания необходимой инфраструктуры, а также справиться с политическими препятствиями.

Отмечается, что на обучение украинских пилотов потребуется продолжительное время. Обозреватель добавила, что для использования истребителей нужны не только хорошо обученные специалисты, а также и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, которая включает в себя в себя «гладкие взлетно-посадочные полосы». По ее словам, эти объекты могут стать «главной целью» для ударов.

Кук подчеркнула, что в оказании военной помощи украинской стороне существует также и политический аспект. Она отметила, что решение передать Киеву F-16 сопряжено со значительными геополитическими последствиями. По ее мнению, это может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.