Обнаружена связь между витамином D и психическими проблемами у детей

JAMA: высокие дозы витамина D предотвращают психические проблемы у детей в будущем

Финские ученые обнаружили связь между витамином D и психическими проблемами у детей. Оказалось, что высокие дозировки вещества могут предотвратить проблемы с ментальным здоровьем в будущем. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе приняли участие 346 детей в возрасте от двух недель до двух лет. Участников разделили на две группы, одна из них получала ежедневную стандартную дозу в десять микрограммов, а другая — утроенное количество витамина D3 (30 микрограммов).

Когда испытуемым исполнилось от шести до восьми лет, их оценили на предмет наличия психиатрических симптомов с помощью опросника, который попросили заполнить родителей. Авторы пришли к выводу, что ежедневный прием витамина D3 сверх стандартной дозы снижает риск психических проблем в школьном возрасте. То есть у детей, получавших более высокую дозу, реже фиксировалось подавленное настроение, тревога и замкнутое поведение.

В частности, расстройства наблюдались у 11,8 процента детей, которые получали стандартную дозу витамина D в дозе десять микрограммов до достижения двухлетнего возраста. При этом у детей, употреблявших тройную дозировку, эти показатели были на уровне 5,6 процента.

Чтобы подтвердить результаты, необходимо провести дополнительные исследования. Свои коррективы могли внести такие факторы, как оценка психического состояния на основе сообщений родителей, а также скандинавское происхождение всех участников, у которых изначально был адекватный уровень этого витамина.