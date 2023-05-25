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11:01, 25 мая 2023Россия

В России отреагировали на планы СБУ устроить диверсии на двух АЭС

Депутат Чепа заявил, что соглашение с Украиной о безопасности АЭС не будет работать

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На текущий момент между Россией и Украиной не заключено соглашение об обеспечении защиты атомных электростанций, и оно никогда не будет работать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предотвращение диверсии на российских АЭС.

Ранее ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Всего диверсанты планировали подорвать атомные объекты в четырех регионах России, заложив взрывные устройства под 30 опор ЛЭП.

«ФСБ работает на упреждение достаточно эффективно, поэтому хочется поздравить и пожелать им успехов в дальнейшей работе», — заявил Чепа.

Украинская разведка рассчитывала остановить работу АЭС накануне 9 мая. Диверсанты успели подорвать одну опору ЛЭП на Ленинградской АЭС, заминировать четыре опоры ЛЭП и заложить взрывные устройства еще под семь опор Калининской АЭС.

Взрывчатку диверсанты привезли в Россию контрабандой на грузовике и спрятали в тайниках. Оттуда ФСБ изъяла 36,5 килограмма взрывчатки. Также в тайниках был 61 электродетонатор иностранного производства и 38 таймеров.

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Варвара Кошечкина
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