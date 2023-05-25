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09:55, 25 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о найденных тайниках украинских диверсантов со взрывчаткой

ФСБ изъяла из тайников украинских диверсантов 36,5 кг взрывчатки для терактов на АЭС

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ изъяли из тайников украинских диверсантов 36,5 килограмма взрывчатки С-4, которую они планировали использовать для совершения терактов на двух российских АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также в тайниках был 61 электродетонатор иностранного производства и 38 таймеров.

Взрывчатка была доставлена на территорию России контрабандой через канал грузовых перевозок из польского города Хелм в Литву, а затем в Белоруссию. Тайник для взрывчатки диверсанты обустроили в грузовом прицепе. На грузовике они доставили ее в Ржевский район Тверской области.

Подозреваемый рассказал на допросе, что они также намеревались заминировать ЛЭП в Калужской и Тульской области.

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Любовь Ширижик
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