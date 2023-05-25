Германия обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Германии обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Германии по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У немцев заброшенными шайбами отметились Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. Единственный гол швейцарцев записал на свой счет Йонас Зигенталер.

Таким образом, Германия вышла в полуфинал турнира. Соперником команды станет сборная США, ранее обыгравшая со счетом 3:0 Чехию.

23 мая бывший тренер сборной России Владимир Крикунов призвал поддерживать команды США и Канады на чемпионате мира. Специалист объяснил свои слова тем, что в этих странах российским хоккеистам не запрещено выступать.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций Международная федерация хоккея (IIHF) место проведения было перенесено, а сборные России и Белоруссии пропускают первенство.