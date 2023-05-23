Бывший тренер сборной России призвал поддерживать США и Канаду на ЧМ по хоккею

Бывший тренер сборной России Крикунов призвал поддерживать США и Канаду на ЧМ по хоккею

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов призвал поддерживать команды США и Канады на чемпионате мира 2023 года по хоккею. Его слова приводит Legalbet.

Специалист объяснил свой призыв тем, что в этих странах российским хоккеистам не запрещено выступать. «А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — заявил он. Крикунов подчеркнул, что посетил два матча турнира, однако в целом он не кажется ему интересным.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). По решению организаторов чемпионата демонстрация государственных флагов и любой символики двух отстраненных государств запрещены.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

