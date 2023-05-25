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13:36, 25 мая 2023Наука и техника

Озвучен лучший метод прогнозирования болезней сердца у людей среднего возраста

JAMA: компьютерная томография оказалась лучшим методом прогноза сердечных болезней

Фото: Liu Ying / Globallookpress.com

Ученые Северо-Западного университета озвучили лучший метод прогнозирования сердечных болезней у людей среднего возраста. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале JAMA, краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе работы рассматривались данные 3208 взрослых из двух когорт, одна из которых была собрана в США, а другая — в Нидерландах. Учитывалась информация о факторах риска сердечных заболеваний (курение, уровень холестерина, кровяное давление), генетические склонности и данные компьютерной томографии (КТ) для оценки вероятности развития сердечных заболеваний. Период наблюдения за испытуемыми длился до 17 лет.

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Авторы изучили, как применение компьютерной томографии или знание наследственных факторов влияют на точность прогноза. Обычно в случае выявления высокой степени риска (более 7,5 процента в ближайшие десять лет) пациентам рекомендуется принимать статины. Оказалось, что использование генетических данных зачастую распределяло участников в группу низкой степени риска, в то время как результаты КТ относили их к высокой. Исследователи подчеркивают, что компьютерная томография может максимально эффективно помочь диагностировать людей, которым требуются статины для снижения риска сердечных заболеваний.

В мае 2023 года сотрудники Эдинбургского университета представили метод на основе искусственного интеллекта, ускоривший выявление сердечного приступа.

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Елена Апазиди
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