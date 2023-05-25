Госдума приняла закон о штрафах и арестах за карты с неверными границами России

Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании за карты с неверными границами России

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон о наказании за распространение карт или изображений с неверными границами России. Об этом пишет РИА Новости.

Из закона следует, что тем, кто будет распространять карты, оспаривающие территориальную целостность России, грозит штраф до одного миллиона рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Карты будут считаться экстремистскими, если Россия изображена на них не в официальных границах. Например, без Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей или Курильских островов.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект в декабре 2022 года. Авторы документа во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым захотели дополнить понятие «экстремистские материалы» в законе «О противодействии экстремистской деятельности»

Впоследствии стало известно, что министерство юстиции предложило в ряде случаев не считать экстремистскими карты России, которые оспаривают ее территориальную целостность. В частности, в ведомстве считают важным уточнить, что карта будет считаться экстремистской в случае, если изначально создана с умыслом исказить государственные границы России. Под такую формулировку, например, попадают карты России, созданные до 2014 года.