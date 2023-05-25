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17:08, 25 мая 2023Спорт

Появились подробности предстоящего Костомарову протезирования

«112»: протезирование Роману Костомарову не проведут в ближайшее время

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Протезирование олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову не проведут в ближайшее время. Подробности стали известны Telegram-каналу «112».

По информации источника, конечности спортсмена после ампутаций недостаточно зажили для проведения операций. С фигуристом продолжают работать тренеры, которые проводят занятия для восстановления мышц и морального состояния.

Ранее появилась информация, что психологам не удается вывести Костомарова из состояния депрессии. Отмечалось, что, несмотря на регулярные занятия со специалистами, у него не получается побороть переживания из-за ампутаций.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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