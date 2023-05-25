Стало известно о депрессии у Костомарова

SHOT: психологам не удается вывести перенесшего ампутации Романа Костомарова из депрессии

Психологам не удается вывести перенесшего ампутации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из состояния депрессии. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации источника, несмотря на регулярные занятия со специалистами, у спортсмена не получается побороть переживания из-за ампутации конечностей. Отмечается, что фигурист старается «выкарабкаться из апатии», однако чаще это только злит его.

Источник также рассказал, что Костомаров впервые с момента госпитализации побывал на улице. В корпусе сработала сигнализация и всех эвакуировали. Однако тревога оказалась ложной, и спортсмена вернули в палату.

12 мая газета «Известия» сообщила, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Тогда отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.