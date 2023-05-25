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15:50, 25 мая 2023Наука и техника

Изучен наиболее эффективный подход при выполнении силовых тренировок

Не выявлено разницы между высокой и низкой нагрузкой с повторами при силовых тренировках

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Ученые из Государственного университета Кампинас (Бразилия) изучили наиболее эффективный подход при выполнении силовых тренировок. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolites.

В ходе работы авторы сосредоточились на вопросе, какой вид силовых тренировок способствует большему росту мышц: низкая нагрузка при большом количестве повторений или высокая нагрузка при меньшем количестве повторений?

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Для этого они проанализировали данные 18 человек, за которыми наблюдали на протяжении восьми недель. В группе высокой нагрузки каждый участник поднимал до 80 процентов своего веса. В группе низкой нагрузки максимальный вес составлял 30 процентов массы испытуемого, но они повторяли упражнения до изнеможения. У испытуемых измерили мышечную массу перед первой и последней тренировкой, а также взяли анализы крови. Специалисты не обнаружили никакой разницы в росте мышц или в метаболических процессах, измеренных при анализе веществ, выделяемых в кровоток во время упражнений.

В мае 2023 года сотрудники Университета Гетеборга заявили, что физические упражнения уменьшают риск тяжелого инсульта в случае его возникновения. Так, у пациентов, регулярно занимающихся спортом, объем кровотечения в мозгу при попадании в больницу был в среднем на 50 процентов меньше.

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Елена Апазиди
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