Физические упражнения уменьшили риск тяжелого инсульта

Stroke and Vascular Neurology: занятия спортом уменьшили объем кровотечения при инсульте

Ученые из Университета Гетеборга обнаружили, что физические упражнения уменьшают риск тяжелого инсульта в случае его возникновения. В частности, у людей, регулярно занимающихся спортом, объем кровотечения в мозгу при госпитализации был в среднем на 50 процентов меньше. Результаты работы опубликованы в журнале Stroke and Vascular Neurology.

В ходе работы авторы проанализировали данные 686 человек, которые попали в больницу из-за внутримозгового кровоизлияния в период с 2014 по 2019 год. Участников опросили о частоте физической активности до госпитализации. Физической активностью считались даже занятия легкой интенсивности, например, ходьба, езда на велосипеде, плавание, садоводство или танцы, но не менее четырех часов в неделю.

Специалисты обнаружили, что у людей, которые занимались спортом регулярно, были более низкие объемы кровотечения. Причем эта корреляция была отмечена впервые: ранее связь не фиксировалась ни на животных, ни на людях.

Кроме того, выводы выглядели существенными независимо от локализации в головном мозге. У физически активных людей снижались объемы кровотечения как в глубоких областях мозга, которые часто связаны с высоким кровяным давлением, так и в более внешних областях, которые ассоциированы с деменцией.

Теперь исследователи надеются, что их открытие ляжет в основу новых профилактических методов инсульта, а также поcлужит более подробному пониманию внутримозговых кровоизлияний.