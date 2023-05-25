Ограничение потребления кислорода увеличило продолжительность жизни у мышей

Ограничение потребления кислорода увеличило продолжительность жизни мышей на 50 процентов

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне обнаружили, что ограничение потребления кислорода увеличивает продолжительность жизни у мышей на 50 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Известно, что меньшее поступление кислорода в организм связано с большей длительностью жизни дрожжей, нематод и плодовых мушек. Однако его влияние на млекопитающих было неизвестно.

В ходе экспериментов с мышами, модифицированными так, что они старели быстрее других сородичей, авторы регулировали количество атмосферного кислорода. Часть подопытных дышала нормальным уровнем кислорода (21 процент), а часть в возрасте четырех недель перевели в среду обитания с меньшим содержанием кислорода (11 процентов — тот же уровень, что фиксируется на высоте 5000 метров). Затем обе группы сравнили.

Они выявили, что мыши из второй группы жили примерно на 50 процентов дольше, чем мыши из первой группы с нормальным уровнем кислорода (со средней продолжительностью жизни 23,6 недели по сравнению с 15,7 недели). Кроме того, у таких испытуемых наблюдалось замедление неврологических старческих процессов.

По мнению исследователей, их открытие доказывает антивозрастной потенциал ограничения кислорода у млекопитающих. Возможно, что подобные результаты будут верны и для человека. Чтобы это проверить, планируется провести дополнительные испытания, в частности, чтобы определить точные преимущества метода и его молекулярные механизмы.