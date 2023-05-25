Эрдоган прокомментировал призыв провести дебаты с Кылычдароглу

Президент Турции Эрдоган высмеял призыв Кылычдароглу поучаствовать в дебатах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D высмеял призывы провести телевизионные дебаты с оппозиционным кандидатом на пост главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он отказался от этого предложения, подчеркнув, что им не о чем разговаривать друг с другом.

«Теперь он зовет меня на телевидение. О чем ты со мной будешь говорить? У него нет никаких достижений, нет видения», — заявил турецкий лидер.

Ранее Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания на пост президента. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.