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22:28, 25 мая 2023Мир

Эрдоган прокомментировал призыв провести дебаты с Кылычдароглу

Президент Турции Эрдоган высмеял призыв Кылычдароглу поучаствовать в дебатах
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D высмеял призывы провести телевизионные дебаты с оппозиционным кандидатом на пост главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он отказался от этого предложения, подчеркнув, что им не о чем разговаривать друг с другом.

«Теперь он зовет меня на телевидение. О чем ты со мной будешь говорить? У него нет никаких достижений, нет видения», — заявил турецкий лидер.

Ранее Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания на пост президента. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.

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Марина Совина
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