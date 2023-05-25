Полицейского уволили за слив видео с порезавшим горло выпускнице в Волгограде

Полицейского уволили за слив видео с допросом школьника, порезавшего девочку в Волгограде

Участкового поселка Иловля Волгоградской области уволили со службы за слив в СМИ видео с допросом выпускника, который на линейке порезал горло однокласснице. Об этом сообщает V1.RU.

Полицейский первым опрашивал школьника, напавшего с ножом на девочку.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нападавшего. Рассматриваются две основные версии преступления. Одной из причин могла стать неразделенная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на выпускницу, заигравшись в компьютерные игры.

По данным ведомства, 23 мая 17-летний ученик 11-го класса во время школьной линейки достал имевшийся при нем раскладной нож и нанес одно поверхностное ранение шеи стоявшей перед ним девочке.

Спас девочку другой одноклассник. Потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу.