Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 23 мая 2023Силовые структуры

Названы основные версии нападения российского выпускника с ножом на сверстницу

СКР: причиной нападения выпускника в Волгограде могли стать компьютерные игры или чувства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи рассматривают две основные версии нападения выпускника на одноклассницу в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Одной из причин могла стать неразделенная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на сверстницу, заигравшись в компьютерные игры.

По данным ведомства, 17-летний ученик 11-го класса достал имевшийся при нем раскладной нож и нанес одно поверхностное ранение шеи стоявшей перед ним девочке.

В ходе проверки следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы, не обеспечивших безопасность учеников.

Спас девочку другой одноклассник. Он заподозрил неладное, когда увидел, что его малообщительный сверстник обнимает одноклассницу на линейке. Подросток развернулся и увидел лезвие ножа.

«Сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — поделился выпускник.

Ранее стало известно, что в поселке Иловля Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на одноклассницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Медведев потребовал от США компенсировать ущерб за Артемовск и Мариуполь
ООН сообщила о продолжении переговоров по зерновой сделке
Россиянка получила ожог при удалении второго подбородка в салоне красоты
Актриса Галина Польских отреагировала на новость о своей госпитализации
Суд продлил на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу
Выросло число пострадавших из-за атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
В Киеве назвали число поддерживающих вступление Украины в НАТО стран
Большинству российских банков предсказали исчезновение в течение десяти лет
Россиянам предложили отправиться в пляжную страну Европы по суперцене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.