Названы основные версии нападения российского выпускника с ножом на сверстницу

СКР: причиной нападения выпускника в Волгограде могли стать компьютерные игры или чувства

Следователи рассматривают две основные версии нападения выпускника на одноклассницу в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Одной из причин могла стать неразделенная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на сверстницу, заигравшись в компьютерные игры.

По данным ведомства, 17-летний ученик 11-го класса достал имевшийся при нем раскладной нож и нанес одно поверхностное ранение шеи стоявшей перед ним девочке.

В ходе проверки следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы, не обеспечивших безопасность учеников.

Спас девочку другой одноклассник. Он заподозрил неладное, когда увидел, что его малообщительный сверстник обнимает одноклассницу на линейке. Подросток развернулся и увидел лезвие ножа.

«Сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — поделился выпускник.

Ранее стало известно, что в поселке Иловля Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на одноклассницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.