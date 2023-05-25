В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов

Жители Амстердама выложили сердце из цветов перед подбитым на Украине российским танком

Жители Амстердама выложили сердце из цветов перед подбитым на Украине российским танком Т-72. Об этом пишет РИА Новости.

Контур сердца выложен на асфальте перед обгоревшей машиной. В ствол пушки вставлены несколько подсолнухов.

Подбитый в марте 2022 года под Киевом танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до 4 июня.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме горожане не допустили попытку устроить провокацию с танком. Кроме того, они потребовали от властей прекратить вооружать Украину и эскалировать конфликт.