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19:17, 15 апреля 2023Мир

Организаторов акции с танком у российского посольства в Берлине оштрафовали

Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали на 806 евро

Фото: Christian Mang / Reuters

В Берлине оштрафовали организаторов акции с танком у посольства России. Об этом рассказывает немецкий портал B.Z. Die Stimme Berlin.

Сумма штрафа составила 806 евро. «Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет», — приводится требование заплатить пошлину на использование километров асфальта.

Акция проукраинских с якобы подбитым российским танком в Берлине провалилась, сообщили в МИД России. Российские дипломаты также назвали эту акцию провокацией.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что акции на Западе в поддержку Киева сыграли против организаторов.

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Глеб Бажуткин
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