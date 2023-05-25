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12:13, 25 мая 2023Спорт

Стало известно об интересе европейского клуба к игроку «Зенита»

Итальянская «Рома» заинтересовалась бразильским полузащитником «Зенита» Венделом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Итальянская «Рома» заинтересовалась бразильским полузащитником «Зенита» Венделом. Об этом сообщает Forzaroma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что римляне внимательно следят за ситуацией с 25-летним хавбеком. Как стало известно источнику, Вендел хочет покинуть Россию из-за политической ситуации. Сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста и условиями его контракта с сине-бело-голубыми, действующего до лета 2027 года.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

Ранее стало известно об интересе иностранных команд к российскому полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Сообщалось, что его рассматривают турецкие клубы, в частности «Фатих Карагюмрюк», а также французский «Марсель».

Дарья Коршунова
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