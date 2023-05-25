Стало известно об интересе европейского клуба к игроку «Зенита»

Итальянская «Рома» заинтересовалась бразильским полузащитником «Зенита» Венделом

Итальянская «Рома» заинтересовалась бразильским полузащитником «Зенита» Венделом. Об этом сообщает Forzaroma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что римляне внимательно следят за ситуацией с 25-летним хавбеком. Как стало известно источнику, Вендел хочет покинуть Россию из-за политической ситуации. Сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста и условиями его контракта с сине-бело-голубыми, действующего до лета 2027 года.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

Ранее стало известно об интересе иностранных команд к российскому полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Сообщалось, что его рассматривают турецкие клубы, в частности «Фатих Карагюмрюк», а также французский «Марсель».