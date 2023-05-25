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18:39, 25 мая 2023Экономика

Топ-менеджер вложившейся в «Северный поток» компании покинет свой пост

Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea Тило Виланд уйдет в отставку

Фото: Frank Hormann / dpa / Globallookpress.com

Член правления крупнейшей в Европе частной немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, ответственный за бизнес в России, Тило Виланд покинет свой пост. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Топ-менеджер уйдет в отставку с поста члена правления, ответственного за регионы России и Латинской Америки, а также за газотранспортные проекты, с 30 июня по взаимному согласию с наблюдательным советом, сказано в заявлении компании. Отмечается, что данная позиция в правлении Wintershall Dea будет ликвидирована, а его состав сократится до четырех человек.

Виланд с 1999 года занимал различные должности в группе Wintershall и российско-германском совместном предприятии Wingas, в правлении Wintershall Dea он работал с 2015 года.

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Wintershall Dea объявила о намерении полностью выйти из проектов в России 17 января. Компания указала, что продолжение деятельности в стране нецелесообразно, а ее руководитель Марио Мерен обвинил Россию в «экономической экспроприации совместных предприятий» из-за принятых в РФ ограничений. В апреле предприятие начало вывозить персонал из страны и искать варианты продажи российского бизнеса.

В феврале 2023 года Wintershall Dea решила полностью списать свою долю в «Северном потоке» после взрывов на газопроводе. В годовом отчете компания сообщила, что предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры невозможно. Также немецкая фирма заявила, что потеряла два миллиарда евро дивидендов от совместных предприятий в России.

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Влада Горячева
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