Вложившаяся в «Северный поток» компания начала вывозить персонал из России

Wintershall Dea вывозит персонал из России и ищет варианты продажи бизнеса в стране

Одно из крупнейших нефтегазовых предприятий Европы Wintershall Dea начало вывозить персонал из России и искать варианты продажи бизнеса в стране. Об этом со ссылкой на главу немецкой компании Марио Мерена сообщает ТАСС.

По словам Мерена, решение об уходе окончательное, так как компания больше не видит перспектив энергетического сотрудничества с Россией. Сворачивание бизнеса в стране началось с закрытия офиса в Санкт-Петербурге и сокращения персонала. Тем не менее процесс выхода из активов остается сложным, так как российские власти якобы постоянно создают для компании «новые барьеры, препятствия и административные процедуры».

В феврале Wintershall Dea решила списать долю в «Северном потоке» после взрывов. За год компания, вложившая в разработку месторождений газа, потеряла семь миллиардов евро. Мерен также обвинил Россию в «экономической экспроприации совместных предприятий» из-за принятых в стране ограничений.

Руководство Wintershall Dea долгое время критиковали за продолжение работы в России. В октябре 2022 года фирма говорила об анализе возможности разделения активов и объявила об уходе с рынка только в середине января 2023 года.

По данным Bloomberg, покидающие Россию иностранные компании решили не освобождать от уплаты разового сбора на сверхприбыль, который планируют ввести с 2024 года. Этот взнос могут включить в сделку по выходу из бизнеса дополнительно к перечислению в федеральный бюджет десяти процентов от продажи активов.