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14:36, 26 мая 2023Силовые структуры

Ветерана Чечни осудили на пожизненный срок за изнасилование девочки

Мосгорсуд дал пожизненный срок ветерану Чечни Бережному за изнасилование девочки в Тюмени

Фото: URA.RU / ТАСС

Мосгорсуд приговорил к пожизненному наказанию бывшего сотрудника МВД и ветерана боевых действий в Чечне Виталия Бережного за изнасилование и убийство семилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать срок в колонии особого режима. Он признан виновным в похищении ребенка, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

22 мая присяжные единодушно вынесли Бережному обвинительный вердикт. Коллегия также сочла, что он не заслуживает снисхождения.

Школьница пропала 30 июня 2021 года в Тюмени. Ее тело спустя полтора месяца поисков обнаружили на берегу озера Оброчное, завернутым в несколько мешков и картонную упаковку от кухонной вытяжки. Именно по ней удалось выйти на убийцу. При обыске в его квартире были найдены следы крови Насти, рассказал «Ленте.ру» следователь Евгений Карчевский, расследовавший преступление.

Бережной дал признательные показания, однако на суде от них отказался. Он также заявил о применении пыток.

Первый процесс проходил в Тюмени с участием присяжных. 11 августа 2022 года они разгласили вердикт до его официального оглашения, из-за чего судья распустил коллегию. В тот момент была нарушена тайна совещательной комнаты: содержание вердикта стало известно адвокатам Бережного, они в соцсетях заявили о победе в процессе. После этого процесс начался заново. Верховный суд России изменил подсудность, направив дело в суд другого региона — в данном случае в Мосгорсуд.

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Любовь Ширижик
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