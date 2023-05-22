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18:22, 22 мая 2023Силовые структуры

Присяжные признали ветерана Чечни виновным в изнасиловании и убийстве школьницы

В Москве присяжные признали ветерана Чечни Бережного виновным в убийстве школьницы

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

В Мосгорсуде присяжные единодушно признали Виталия Бережного — бывшего сотрудника милиции и ветерана боевых действий в Чечне — виновным в похищении и убийстве семилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Присяжные также сочли, что он не заслуживает снисхождения.

Школьница пропала 30 июня 2021 года в городе Тюмень. Ее тело спустя полтора месяца поисков обнаружили на берегу озера Оброчное, завернутым в несколько мешков и картонную упаковку от кухонной вытяжки. Именно по ней удалось выйти на убийцу — местного жителя Виталия Бережного. При обыске в его квартире были найдены следы крови Насти, рассказал «Ленте.ру» следователь Евгений Карчевский, расследовавший преступление.

Бережной дал признательные показания, однако на суде от них отказался. Он также заявил о применении пыток.

Первый процесс проходил в Тюмени с участием присяжных. 11 августа 2022 года они разгласили вердикт до его официального оглашения, из-за чего судья распустил коллегию. В тот момент была нарушена тайна совещательной комнаты: содержание вердикта стало известно адвокатам Бережного, они в соцсетях заявили о победе в процессе.

После этого процесс начался заново. Верховный суд России изменил подсудность, направив дело в суд другого региона — в данном случае в Мосгорсуд.

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Илона Палей
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