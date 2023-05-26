В Москве предупредили WSJ о последствиях публикаций фейков о России

Источник РИА Новости в Москве предупредил WSJ о последствиях публикаций фейков о России

Источник агентства РИА Новости в Москве заявил, что американское издание The Wall Street Journal (WSJ) публикует фейки о России, забывая при этом об арестованном за шпионаж Эване Гершковиче.

Собеседник агентства предупредил, что если газета продолжит публиковать недостоверную информацию о России, это будет означать незаинтересованность редакции в дальнейшей судьбе Гершковиче. По его словам, в последние дни WSJ выпустила ряд статей с ложными утверждениями о России.

Журналист WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, по заданию США он собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа.

Американская дипмиссия назвала обвинения необоснованными. Посольство США призвало российские власти освободить журналиста.