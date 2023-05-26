ЦНИИточмаш поставил комплекс «Индикатор» предприятию ОПК

ЦНИИточмаш поставил предприятию ОПК комплекс «Индикатор» для расчета точности стрельбы

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в концерн «Калашников», поставил одному из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России автоматизированный мишенный комплекс «Индикатор». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что комплекс в модификации «Индикатор-1» и «Индикатор-2» разработали в ЦНИИточмаш в инициативном порядке. Комплекс прошел сертификацию и был внесен в Государственный реестр средств измерений. Это позволяет применять «Индикатор» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.570-98 при испытаниях вооружения и военной техники.

«"Индикатор-1" и "Индикатор-2" предназначены для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Работа комплексов основана на принципе акустической локации ударной волны. При полете пули со сверхзвуковой скоростью ударная волна, которая действует на мишенную плоскость и акустические датчики, приводит к возникновению в них электрических сигналов. Они позволяют в режиме онлайн определить точку попадания в мишень и вывести эту информацию на монитор. После окончания стрельбы расчет ее кучности и точности производится автоматически.

В состав комплекса «Индикатор» входит компьютер, преобразователь аналого-цифровой, акустическая мишень и кабель. Модификации «Индикатор-1» и «Индикатор-2» отличаются формой корпуса мишени и расположением акустических датчиков. «Индикатор-1» получил квадратный корпус, а «Индикатор-2» — U-образный.

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