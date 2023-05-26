МИД России высказал дипломатам из США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

МИД России заявил дипломатам посольства США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

В МИД России вызвали старших дипломатов американской дипмиссии в Москве, где им заявили «решительный протест по поводу неприемлемых высказываний» помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана. Он говорил о том, что Вашингтон не выступал против ударов Украины по территориям, которые международное сообщество считает украинскими, то есть по Крыму. Об этом говорится на сайте МИД.

По мнению ведомства, Салливан «фактически одобрил удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область».

«Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники», — возмутились в МИД.

При этом Салливан подчеркивал, что говорит только о территориях, которые американские власти считают украинскими. По его словам, президент США Джо Байден не устанавливал «каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ», но выступил против использования западных вооружений для ударов по территории России.