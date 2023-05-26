Стала известна позиция Кремля по участию в саммите БРИКС

ТАСС: Москва не откажется принять участие в саммите БРИКС в ЮАР

Москва не откажется принять участие в саммите БРИКС, который будет проходить в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Позиция Кремля по этому вопросу стала известна источнику ТАСС.

«Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС и так далее, должны решать партнеры в ЮАР», — сказал собеседник агентства, отметив, что российский президент Владимир Путин не отказался от саммита в ЮАР.

Правоохранительные органы Молдавии арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику, заявила ранее президент Молдавии Майя Санду.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей с Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что Россия не признает юрисдикцию суда в Гааге.