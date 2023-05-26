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12:37, 26 мая 2023Мир

Стала известна позиция Кремля по участию в саммите БРИКС

ТАСС: Москва не откажется принять участие в саммите БРИКС в ЮАР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Москва не откажется принять участие в саммите БРИКС, который будет проходить в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Позиция Кремля по этому вопросу стала известна источнику ТАСС.

«Российского лидера пригласили, к саммиту идет активная подготовка. Вопросы же, связанные с МУС и так далее, должны решать партнеры в ЮАР», — сказал собеседник агентства, отметив, что российский президент Владимир Путин не отказался от саммита в ЮАР.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что Россия не признает юрисдикцию суда в Гааге.

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Глеб Бажуткин
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