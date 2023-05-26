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12:35, 26 мая 2023Мир

В МИД России назвали повестку дня в отношениях с США убогой

Замглавы МИД России Рябков: повестка дня в отношениях с США убогая, есть угроза обострения

Фото: Globallookpress.com

Повестку дня в отношениях Москвы и Вашингтона можно назвать убогой, существует угроза дальнейшего обострения. Об этом предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что абстрагируется от оценок, у кого какие шансы в начинающейся предвыборной гонке в США, и что этот вопрос совершенно не касается России. По его словам, необходимо заниматься управлением тотальным кризисом в российско-американских отношениях независимо от того, кто, как и когда придет или не придет к власти по итогам выборов

«У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах она несет элемент угрозы дальнейшего обострения — вот этим надо заниматься», — заявил дипломат.

Ранее Рябков отмечал, что антироссийские санкции США не могут повлиять на контакты Москвы и Вашингтона по линии спецслужб. Он добавил, что необходимую информацию российская сторона может донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют.

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Семен Александров
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