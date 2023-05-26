МИД России назвал зерновую сделку ширмой для вывоза зерна в сытые страны

МИД России: зерновая сделка оказалась ширмой для вывоза украинского зерна в сытые страны.

Зерновая сделка, продвигавшаяся как шаг для обеспечения продовольственной безопасности, на деле оказалась ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в сытые страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передают «Известия».

Дипломат указал, что западные корпорации, вместо оказания помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, получили сверхприбыли из-за спекуляций на фоне возможного дефицита зерна.

