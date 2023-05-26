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00:17, 26 мая 2023Россия

МИД России призвал искать альтернативы зерновой сделке

МИД России призвал искать альтернативы зерновой сделке, если ее не удастся продлить

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел России оценило ситуацию с продлением зерновой сделки и призвало искать альтернативы имеющимся договоренностям в том случае, если если стороны так и не смогут достичь договоренностей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы», — заявили в МИД.

Российские дипломаты назвали одной из возможных альтернатив наземные «коридоры солидарности», по которым в больших объемах вывозится украинская продукция. Они подчеркнули, что такие коридоры сильно разрекламированы странами Европейского союза, однако их использование имеет свои существенные недостатки.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из этих трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие.

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Марина Совина
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