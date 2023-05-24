Госдеп США обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Госдеп США обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия нарушает условия зерновой сделки, отказываясь пускать суда в один из этих трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие. Об этом он сообщил в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

«Это явное нарушение ее обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе», — заявил Миллер.

При этом американская администрация не подтвердила намерение Запада выполнять обязательства, возложенные на него в рамках договоренности.

Представитель Госдепа призвал Россию «прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия», отметив, что подобные действия чреваты ростом цен и снижением их доступности для уязвимых слоев населения.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что действие черноморской зерновой инициативы было продлено до 17 июля. В ведомстве выразили надежду на то, что «перекосы» в выполнении российской части сделки будут оперативно устранены.