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14:31, 22 мая 2023Экономика

Мировые цены на пшеницу упали до двухлетнего минимума

Мировые цены на пшеницу упали до двухлетнего минимума на фоне продления зерновой сделки

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Мировые цены на пшеницу упали до двухлетнего минимума на фоне продления зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.

Утром 22 мая июльские фьючерсы на пшеницу подешевели на 0,7 процента к уровню предыдущего закрытия торгов, до 6 долларов и 0,5 цента за бушель — это стало самой низкой ценой с апреля 2021 года. По состоянию на 14:10 по московскому времени стоимость контрактов немного скорректировалась — до 6 долларов и 0,9 цента за бушель (минус 0,5 процента).

Пшеница дешевеет из-за ожиданий дальнейшего поступления на мировой рынок больших объемов зерна с Украины и из России после продления зернового соглашения. Оно было продлено 17 мая при посредничестве ООН.

Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме 20 мая заявила, что в 2023-2024 сельскохозяйственном году страна планирует экспортировать 50-55 миллионов тонн зерна при общем уровне производства 130 миллионов тонн, писал Reuters. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также рассказал, что около 80 процентов российского экспорта зерна сейчас приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Лидерами по импорту являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Алжир.

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Софья Ермакова
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