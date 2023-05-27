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03:32, 27 мая 2023Мир

Байден озвучил сроки решения вопроса о госдолге

Белый дом: Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению о потолке госдолга
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом насчет потолка государственного долга. Политик озвучил сроки решения данного вопроса, передает пресс-пул Белого дома.

«Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения», — цитируют журналисты слова политика.

Минфин в пятницу предупредил, что уже 5 июня Штаты будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства. Это произойдет, если законодатели к этому дню не санкционируют расширения лимитов заимствований.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти заявил, что в Штаты в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Джо Байден. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Америка никогда не окажется в состоянии дефолта.

В свою очередь, в начале мая глава Минфина страны Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. Она также отметила, что откладывание решения об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности

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    Марина Совина
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